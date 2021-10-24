"Называли губошлепкой": Боня рассказала о буллинге

Телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками неприятными воспоминаниями из детства. Звезда призналась, что в школьные годы приходилось часто терпеть насмешки от сверстников над ее внешностью.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Боня опубликовала в Stories на своей странице в Instagram архивный снимок. На фотографии будущая телеведущая запечатлена совсем ребенком. Девочка, одетая в школьную форму времен СССР, задумчиво смотрит в камеру, слегка поджав губы.

Звезда призналась, что в детстве очень стеснялась своей внешности. По словам Бони, пухлые губы были не предметом гордости, а стыда, потому что одноклассники постоянно дразнили ее за это.

«Эта девочка, которая на фотографии поджала губы, чтобы они казались меньше. Я стеснялась своей внешности и меня уже тогда называли губошлепкой», — написала Боня.

При этом насмешки не мешали ей сохранять уверенность в себе, добавила Боня. Еще в раннем возрасте она была убеждена, что сможет добиться многого и поставить обидчиков на место.