Врачи отказались дать прогноз по состоянию Гаркалина

«Понятия не имею, ничего вообще не знаю, не говорят вообще ничего. Я общаюсь только с дочкой, дочке не говорят ничего — все то же самое, он в реанимации и все. Ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев Я общаюсь все время, но ничего не говорят нам. Ждите и все. Ждем», - сказала Теплова.