Врачи отказались дать прогноз по состоянию Гаркалина

Вчера Валерия Гаркалина медики были вынуждены вновь ввести в медикаментозную кому. У народного артиста России начался сепсис. Представитель актера Наталья Теплова пожаловалась 5 Каналу на то, что не может добиться никакой информации из клиники. Пройти же в инфекционное отделение невозможно.
«Понятия не имею, ничего вообще не знаю, не говорят вообще ничего. Я общаюсь только с дочкой, дочке не говорят ничего — все то же самое, он в реанимации и все. Ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев Я общаюсь все время, но ничего не говорят нам. Ждите и все. Ждем», - сказала Теплова.
Валерий Гаркалин был госпитализирован 2 октября с коронавирусом в больницу в Коммунарке со значительным поражением легких. Артиста положили в реанимацию, подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Организм откликнулся на лечение, больному стало лучше и его даже отключили от аппаратуры. Но вскоре началось резкое ухудшение и быстрая отрицательная динамика привела к тому, что сейчас Гаркалин находится в критическом состоянии.
Валерий Борисович ответственно относился к своему здоровью. Ранее он сделал себе прививку «КовиВак». Через положенное время проверил антитела – они не выработались. Тогда было принято решение вакцинироваться «Спутником». Тем не менее, тяжелого течения коронавирусной инфекции избежать не удалось.