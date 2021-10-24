Модель рассказала о странностях в особняке покойного основателя Playboy

Бывшая подруга Хью Хефнера модель и актриса 48-летняя Бриджет Марквардт рассказала, что видела в особняке издателя призрак женщины, рассказывает Телеграм-канал «Только никому...»

Фото: Instagram Instagram

Дом Хефнера находится в Лос-Анджелесе. Он был построен в 1972 году. Его площадь - более двух тысяч квадратных метров, там 29 комнат, винный погреб, большой зал, и бассейн с гротом.

Бриджет видела в шкафу девушку с длинными темными волосами и стройной фигурой в джинсах и белой футболке. Через несколько секунд фантом исчез, но Марквардт опознала в нем умершую от рака секретаря, которая когда-то работала у Хефнера.

Это не первый случай проявления потустороннего нечто в «кроличьей норе». Еще Хью рассказывал, что ранее там загадочным образом умер прошлый владелец. Многие замечали, что на вилле сами собой открываются и закрываются двери.

Хефнер продал свой дом еще в 2016 году, с условием, что останется там жить до последний дней. Через год бизнесмен скончался. С той поры дом пустует, но недавно в нем начался капитальный ремонт.

Ранее продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, что её семья столкнулась с необъяснимыми явлениями, которые начали происходить на третьем этаже фамильного особняка. Рудковская заявила, что дверь в комнату ее сына начала резко открываться ночью несмотря на то, что обычно для этого требуется сильно нажать на ручку.