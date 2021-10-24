Меладзе подарил Брежневой кольцо за 662 тысячи рублей

Вера Брежнева в сторис инстаграма рассказала, как супруг поздравил ее с годовщиной свадьбы. Она выложила фотографию своей руки с кольцом в форме змеи. Журналисты вычислили форму-изготовитель и стоимость подарка. Как пишет СтарХит, это изделие от Bvlgari cтоимостью 662 тысячи рублей.
«Делая это фото вчера утром просто в хорошем настроении, я ещё не знала, что муж сделает мне сюрприз и вечером, после двух перелетов, я окажусь в его объятиях, мы будем праздновать наш праздник вместе и я буду абсолютно счастливой», - написала певица.
Шесть лет назад Константин Меладзе и Вера Брежнева поженились в Италии. Певица не оаз публично заявляла,что очень счастлива в браке.
«Мне повезло, что муж из моей отрасли. Он понимает, что я могу поздно вернуться домой, что мне могут писать мужчины. Я тоже его понимаю. У нас все хорошо, мы друг другу доверяем».
Бывший охранник группы «ВИА Гра» Сергей рассказал, что певица Вера Брежнева очаровала продюсера Константина Меладзе с первого взгляда. Интервью с Сергеем опубликовал YouTube-канал «Гроші».