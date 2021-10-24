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Жорин: «У нас Болдуина бы не отпустили»

Ирина Лебедева
1 час назад

Звездный адвокат Сергей Жорин уверен, что, если бы трагедия на съемках с голливудским Алеком Болдуином произошла в России, то актера бы не отпустили из полиции.

Жорин: «У нас Болдуина бы не отпустили»
Фото: ReutersReuters

Свое мнение о несчастном случае Жорин высказал журналистам 5 Канала.

«Такое, к сожалению, периодически происходит в ходе съемок. Насколько я помню, это не первый случай, когда-либо патрон холостой оказался настоящим, либо что-то не так сработало, и следствие будет устанавливать кто виноват и что делать», сказал он.

Но вот актера, по мнению Жорина, точно бы задержали.

«Насколько я понимаю, Болдуина отпустили до выяснения обстоятельств, наверняка проводится проверка, также будет принято решение, возбуждать дело или не возбуждать. Одно очевидно, что, если бы такое у нас произошло, Болдуина бы не отпустили, потому что общественное мнение затравило бы правоохранителей, говоря о том, что он откупился», — заявил правозащитник.

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что шокирован и опечален трагическим инцидентом на съемочной площадке. Об этом он написал в своем Instagram. Он сообщил, что сотрудничает с полицией для установления причин трагедии, а также находится в контакте с мужем убитой, предлагая поддержку ему и его семье
Шоу-бизнес,Сергей Жорин,Алек Болдуин,
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