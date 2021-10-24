Жорин: «У нас Болдуина бы не отпустили»

«Насколько я понимаю, Болдуина отпустили до выяснения обстоятельств, наверняка проводится проверка, также будет принято решение, возбуждать дело или не возбуждать. Одно очевидно, что, если бы такое у нас произошло, Болдуина бы не отпустили, потому что общественное мнение затравило бы правоохранителей, говоря о том, что он откупился», — заявил правозащитник.