Харламов рассказал о конфликтах в браке с Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов давно разведены и каждый из них встретил свою новую любовь. Тем не менее экс-супруги порой вспоминают о непростых отношениях друг с другом, хотя и не дают официальных комментариев и интервью. Так шоумен во время YouTube-шоу «ОХ» признался, что в их союзе были конфликты, порой бывшие возлюбленные ссорились достаточно сильно.