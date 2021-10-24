Охранники Киркорова получают «серьезные деньги»

Звезды шоу-бизнеса первой величины считают, что без личной охраны им никак нельзя. Соответственно, специализированные агентства по подбору телохранителей предоставляют им персонал. В эфире НТВ о том, как работают и зарабатывают бодигарды, приставленные к артистам, рассказали сами охраняемые и руководитель одного из охранных агентств. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

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Филипп Киркоров назвал своих телохранителей по именам - Сергей Баранов и Владимир Пономарев. По словам короля поп-музыки, Сергея можно назвать членом семьи Киркоровых – он работает у Филиппа уже 25 лет, и в случае чего может и детей сопроводить, и порядок в доме навести. Получает такой специалист, как уверяет Киркоров, «серьезные деньги».

Детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина сопровождают няни, а также водитель Игорь Польщиков, который обучен охранной специальности.

Николай Басков держит телохранителей из-за неадекватного поведения фанатов. Кто-то может и напасть, а большинстве случаев истеричные представительницы женского пола стремятся добраться до своего кумира, обнять, отщипнуть кусочек одежды на сувенир или локон на память.

«Бывает, когда действительно у людей очень зашкаливают эмоции, и были случаи, когда реально бросались, хватались за одежду, пытались поцеловать. Иногда это было очень, так скажем, с истерикой какой-то», - рассказал Басков.