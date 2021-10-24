Экс-жена Шнурова продала свою квартиру в Санкт-Петербурге

Матильда и Сергей Шнуровы в 2013 году приобрели 150-метровые апартаменты в легендарном доме Веге на Крюковом канале. Их окна выходят на Морской собор, а в двух минутах пешком располагается историческая сцена Мариинского театра. В квартире сделан дорогой дизайнерский ремонт.

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После развода Матильда осталась жить в этой квартире, но выставила ее на продажу. Прошло довольно много времени – покупатель нашелся только сейчас, - пишет СтарХит. Примерная стоимость квартиры составляет 70 млн рублей.

Причиной продажи жилья бывшая супруга лидера группировки «Ленинград» называет свою любовь «избавляться от вещей».

«И какая отличная практика — переезд. Совершаешь невероятный внутренний разговор. Берешь в руки некогда очень значимую для тебя вещь, смотришь на нее и понимаешь, что больше это ничего для тебя не значит. Теперь обновленная любуюсь невероятным видом из новых окон, — написала Матильда в сторис инстаграма.

СМИ смотрят на ситуацию с более прозаической точки зрения. Сообщается, что ресторанный бизнес 35-летней Шнуровой был убыточным, и доставшееся ей после развода заведение было продано. Ходят слухи, что Матильда планирует переезд в Москву.

Матильда Шнурова родилась в селе Лосево Воронежской области — тогда ее звали Елена Мозговая. Девочка мечтала о жизни в большом городе и не стала задерживаться в провинции, окончив школу: она поехала в Москву поступать во ВГИК и вскоре нашла работу в продюсерской команде Ивана Шаповалова («Тату»).