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Бородина резко ответила «женщинам в засаленных халатах»

Ирина Лебедева
38 минут назад

Ксения Бородина не очень удачно выступает в «Ледниковом периоде». Жюри считает, что ей не хватает и мастерства и артистизма, хейтеры пишут обидные комментарии, обзывая «бревном» и «деревяшкой». При этом понятно, что подавляющее большинство из них не смогут проехать на коньках даже просто по прямой.

Бородина резко ответила «женщинам в засаленных халатах»
Фото: InstagramInstagram

Бородина в сторис инстаграма решила ответить на непрекращающиеся нападки.

«Неимоверное количество людей поддерживают и пишут мне, что все хорошо, за что им большое спасибо, но порой невозможно не обращаться внимания на негативные комментарии. Вам может не нравится мое катание, вы имеете полное право не любить то, что я делаю. Но вы не имеете никакого права обзываться на меня. За это как раз я блокирую. Захожу на страницу к тем, кто обзывает меня «бревном», «поленом», «деревянной», в надежде увидеть там молодую спортсменку, но когда вижу женщину в засаленном халате... Ребят, я не пришла на шоу, чтобы стать фигуристкой!»

Многие подписчики поддержали телеведущую.

«Я представляю, каково вам каждый раз слушать комменты жюри и еще потом диванных экспертов читать в инсте! Вы большая молодец и очень сильная! Когда и так непросто, а еще давят, давят морально… Держитесь! Это мощный опыт, вы из этого вообще терминатором в хорошем смысле слова выйдете!»

Телеведущая Ксения Бородина в ответ на обвинения в том, что она просила миллион рублей за размещение информации о помощи больному ребенку, пригрозила подать в суд. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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