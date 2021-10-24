Бородина резко ответила «женщинам в засаленных халатах»

«Неимоверное количество людей поддерживают и пишут мне, что все хорошо, за что им большое спасибо, но порой невозможно не обращаться внимания на негативные комментарии. Вам может не нравится мое катание, вы имеете полное право не любить то, что я делаю. Но вы не имеете никакого права обзываться на меня. За это как раз я блокирую. Захожу на страницу к тем, кто обзывает меня «бревном», «поленом», «деревянной», в надежде увидеть там молодую спортсменку, но когда вижу женщину в засаленном халате... Ребят, я не пришла на шоу, чтобы стать фигуристкой!»