СМИ: источник гонорара Собчак за ведение свадьбы Вавилова - бюджет

Пафосное и крайне дорогостоящее торжество - свадьба экс-сенатора Андрея Вавилова с 24-летней Софи-Антуанеттой Дилуа в Италии на берегу озера Комо заставило публику вспомнить о прошлом бывшего чиновника.
Журналист - расследователь Олег Лурье рассказал МИЦ «Известия», что в основе богатства Андрея Вавилова лежат деньги российского бюджета.
«Гигантские гонорары, которые получит госпожа Собчак… Источник этих гонораров понятен, потому что других источников у господина Вавилова не было», — заявил он.
Руководитель свадебного агентства Marryme Александра Ковтун высказала предположение о размере гонорара Ксении Собчак за работу в качестве ведущей на этой свадьбе. По ее словам, это как минимум €40-50 тысяч (от 3,3 до 4,1 млн рублей).
«В зависимости от уровня звезды, от того, к какому эшелону она относится, гонорары могут быть как 30 тысяч евро, так и 80. То же самое касается ведения. Если мы говорим о каких-то медийных персонах, всеми узнаваемых, скандально узнаваемых, то это также около 50 тысяч евро будет. Например, Ксения Собчак в качестве ведущей обойдется в 40-50 тысяч евро», – сказала Ковтун.
Ну а пока у молодоженов и их гостей в Италии праздник, в России следователи занимаются уголовным делом, которое было заведено из-за смертельной аварии недалеко от аэропорта Адлера. Как известно, Mercedes, в котором ехала Собчак, внутри с машиной Volkswagen. В ДТП погибла женщина, ехавших в Volkswagen. Ксения Анатольевна проходит по делу свидетельницей.
Ранее Собчак побывала на допросе в Сочи. Телеведущая отметила, что очной ставки между ней и водителем не было, а правоохранители попросили подтвердить подлинность съемок с «Розы Хутор», после которой журналистка отправилась в аэропорт.