СМИ: источник гонорара Собчак за ведение свадьбы Вавилова - бюджет

«В зависимости от уровня звезды, от того, к какому эшелону она относится, гонорары могут быть как 30 тысяч евро, так и 80. То же самое касается ведения. Если мы говорим о каких-то медийных персонах, всеми узнаваемых, скандально узнаваемых, то это также около 50 тысяч евро будет. Например, Ксения Собчак в качестве ведущей обойдется в 40-50 тысяч евро», – сказала Ковтун.