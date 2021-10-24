Васильева заплатила 30 млн за возможность общаться с внуками

«Все теперь отлично, но только благодаря тому, что я взялась за ум. Я начала наводить мосты с Настей. Настя приходит в гости, мы и целуемся, и обнимаемся. Главное, не держать долго в себе всю дрянь. Я на будущее купила Ване и Грише квартиры в Москве, - сообщила актриса. - Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф», - рассказала Васильева.