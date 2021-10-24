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Васильева заплатила 30 миллионов за возможность общаться с внуками

Ирина Лебедева
51 минуту назад

Невестка Татьяны Васильевой после развода с ее сыном Филиппом запрещала актрисе видеться с внуками. Проблема решилась, когда Татьяна Григорьевна приобрела по квартире каждому внуку, пишет «Комсомольская Правда».

Васильева заплатила 30 млн за возможность общаться с внуками
Фото: ТАССТАСС

Конфликт Васильевой с бывшей невесткой актрисой театра Вахтангова Анастасией Бегуновой длился несколько лет. Как сообщали СМИ, в 2015 году молодая женщина ушла от мужа, забрав детей и большую сумму денег. У нее появился новый мужчина, в итоге она уехала в Германию.

Васильева просила Анастасию дать ей возможность видеться с сыновьями Филиппа - Ваней и Гришей, Бегунова потребовала от Васильевой деньги за свидания с мальчиками – по 200 тысяч рублей в месяц. Позднее разрешила видеться с ними бесплатно – но только в обмен на московскую недвижимость.

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Татьяна купила две квартиры в центре Москвы общей стоимостью в 30 миллионов рублей.

«Все теперь отлично, но только благодаря тому, что я взялась за ум. Я начала наводить мосты с Настей. Настя приходит в гости, мы и целуемся, и обнимаемся. Главное, не держать долго в себе всю дрянь. Я на будущее купила Ване и Грише квартиры в Москве, - сообщила актриса. - Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф», - рассказала Васильева.

Татьяна Васильева, российская артистка театра и кино, призывает принять к «антиваксерам» самые жесткие меры. Вплоть до суда и направления за решетку. Она считает, что именно из-за них она теряет заработок.
Шоу-бизнес,Анастасия Бегунова,Татьяна Васильева,Комсомольская правда,
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