Васильева заплатила 30 млн за возможность общаться с внуками

Невестка Татьяны Васильевой после развода с ее сыном Филиппом запрещала актрисе видеться с внуками. Проблема решилась, когда Татьяна Григорьевна приобрела по квартире каждому внуку, пишет «Комсомольская Правда».
Конфликт Васильевой с бывшей невесткой актрисой театра Вахтангова Анастасией Бегуновой длился несколько лет. Как сообщали СМИ, в 2015 году молодая женщина ушла от мужа, забрав детей и большую сумму денег. У нее появился новый мужчина, в итоге она уехала в Германию.
Васильева просила Анастасию дать ей возможность видеться с сыновьями Филиппа - Ваней и Гришей, Бегунова потребовала от Васильевой деньги за свидания с мальчиками – по 200 тысяч рублей в месяц. Позднее разрешила видеться с ними бесплатно – но только в обмен на московскую недвижимость.
Татьяна купила две квартиры в центре Москвы общей стоимостью в 30 миллионов рублей.
«Все теперь отлично, но только благодаря тому, что я взялась за ум. Я начала наводить мосты с Настей. Настя приходит в гости, мы и целуемся, и обнимаемся. Главное, не держать долго в себе всю дрянь. Я на будущее купила Ване и Грише квартиры в Москве, - сообщила актриса. - Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф», - рассказала Васильева.