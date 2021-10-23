Грузинский князь пытался познакомиться с Пугачевой за ₽50 тыс.

«Я спокойно совершенно беру эту упаковку, приношу ей, говорю: "Вот, один грузинский князь хочет с тобой познакомиться, чтобы ты спела что-нибудь". Она говорит: "Мишенька, передай пожалуйста, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет, я Пугачева"», — вспомнил музыкант.