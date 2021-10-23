Бывшая жена Шаляпина сбежала с собственной свадьбы

«Мы готовились к свадьбе, думали, как все успеть, и в один момент этого не стало... Я, правда, не понимаю, что случилось. Мой телефон звонит каждые 10 минут, но я не знаю, что сказать людям... Ни мой отец, ни Лара не выходят на связь. Я даже не знаю, где они».