Бывшая жена Шаляпина сбежала с собственной свадьбы

Лариса Копенкина, бывшая жена Прохора Шаляпина, буквально в последний момент отменила свадьбу с бизнесменом Василием Райским.
Торжество должно было состояться 23 октября, были куплены и наряды, и кольца, заказан банкет, приглашены гости. Однако Лариса в ЗАГС не явилась, прислав своей подруге смс, что она улетела и просит разобраться с гостями…
Диана Бичарова, подруга Копенкиной, экстренно обзванивала приглашенных, отменила ресторан, - рассказывает «Комсомольская Правда».
«Вся подготовка пошла прахом! Мне пришлось экстренно отменять банкет, оповещать всех приглашенных друзей, обзванивать прессу... Просто кошмар! При этом Василий тоже ничего не объясняет, похоже, для него поступок Лары - настоящий шок, - рассказала Диана..
Не понимает, что случилось, и дочь Райского Аника. У нее с Ларисой были отличные отношения.
«Мы готовились к свадьбе, думали, как все успеть, и в один момент этого не стало... Я, правда, не понимаю, что случилось. Мой телефон звонит каждые 10 минут, но я не знаю, что сказать людям... Ни мой отец, ни Лара не выходят на связь. Я даже не знаю, где они».
Лариса Копенкина развелась с Шаляпиным шесть лет назад. Казалось бы, женщина нашла новое счастье с Райским. Копенкина даже познакомила Прохора и Василия, и подружилась с ныне покойной Татьяной Дэвис. Шаляпин был приглашен на их свадьбу.
59-летняя Лариса Копенкина, экс-супруга 37-летнего российского исполнителя Прохора Шаляпина, сообщила в личном Instagram-аккаунте о том, что вновь выходит замуж. Бизнесвумен опубликовала в социальной сети снимки, на которых запечатлена на мотоцикле с пиротехникой в руке. Известно, что 20 сентября, она и ее возлюбленный Василий Райский были замечены возле столичного ЗАГСа.