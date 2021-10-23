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Сафронов ответил Башарову: «Я выиграл все суды»

Ирина Лебедева
39 минут назад

Конфликт между Маратом Башаровым и Сергеем Сафроновым не исчерпан. Недавно Башаров в YouTube-шоу «Алена, блин!» назвал Сафронова «крысой» и заявил, что тот после потери места в программе из-за истории со взятками «поливает грязью» бывших коллег, некоторые из них якобы даже подали в суд, - пишет teleprogramma.pro.

Сафронов ответил Башарову: «Я выиграл все суды»
Фото: InstagramInstagram

«Я его не осуждаю и не поддерживаю. Я просто перестал с ним общаться, для меня этого человека больше не существует», — заявил Марат.

На самом деле Башаров не может простить Сафронову слов о том, что он является домашним насильником.

«Он говорил: «А за что вы меня уволили? Я же не бью жен, как Башаров! Вы его не увольняли!»

Так вот по словам Сергея, все заявления Башарова о том, что кто-то подал на него иск – ложь. Это легко проверить через судебные дела, которые находятся в открытом доступе. Напротив, другие коллеги, сказал Сафронов, его поддержали. А потом его невиновность была доказана и в суде.

«Слово «взятка» и все вытекающие из этого домыслы об обвинениях в мой адрес — ложь. Я доказал это в суде. Я выиграл суды, которые подтвердили мою невиновность и необоснованность всех претензий ко мне», - сообщил Сафронов.

Что же касается домыслов Марата, то Сергей отметил, что с клеветой он будет бороться в правовом поле.

Сергей Сафронов узнал о том, что тяжело болен, случайно. Он проходил диспансеризацию, врачи обратили внимание на неполадки с щитовидной железой. Биопсия подтвердила страшный диагноз – рак лимфатической системы. Однако Сергей настроен на борьбу и даже не допускает мысли, что все может кончиться не так, как хочется. Семья и родители поддерживают его, как могут.

Шоу-бизнес,Сергей Сафронов,
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