Сафронов ответил Башарову: «Я выиграл все суды»

Конфликт между Маратом Башаровым и Сергеем Сафроновым не исчерпан. Недавно Башаров в YouTube-шоу «Алена, блин!» назвал Сафронова «крысой» и заявил, что тот после потери места в программе из-за истории со взятками «поливает грязью» бывших коллег, некоторые из них якобы даже подали в суд, - пишет teleprogramma.pro.

Фото: Instagram Instagram

«Я его не осуждаю и не поддерживаю. Я просто перестал с ним общаться, для меня этого человека больше не существует», — заявил Марат.

На самом деле Башаров не может простить Сафронову слов о том, что он является домашним насильником.

«Он говорил: «А за что вы меня уволили? Я же не бью жен, как Башаров! Вы его не увольняли!»

Так вот по словам Сергея, все заявления Башарова о том, что кто-то подал на него иск – ложь. Это легко проверить через судебные дела, которые находятся в открытом доступе. Напротив, другие коллеги, сказал Сафронов, его поддержали. А потом его невиновность была доказана и в суде.

«Слово «взятка» и все вытекающие из этого домыслы об обвинениях в мой адрес — ложь. Я доказал это в суде. Я выиграл суды, которые подтвердили мою невиновность и необоснованность всех претензий ко мне», - сообщил Сафронов.

Что же касается домыслов Марата, то Сергей отметил, что с клеветой он будет бороться в правовом поле.