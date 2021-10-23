Галкин с Джигурдой обсудили честный и нечестный заработок

В новом выпуске проекта «Музыкалити» Максим Галкин и Никита Джигурда поспорили о том, стоит ли участвовать в тех или иных проектах ради заработка, если проекты эти кажутся сомнительными. Джигурда осудил некоторых представителей российского шоу-бизнеса, которые «за бабки могут делать все, что угодно».

Фото: Instagram Instagram

Лично он, по его словам, всегда поддерживает молодых исполнителей, даже если ему предлагают «миллионы в долларовых исчисления» за то, чтобы он выступал против музыкантов - рэперов вроде Моргенштерна.

Актер сообщил, что отказывается от подобных предложений, ибо для него это – за «гранью», - рассказывают news.ru.

Максим Галкин же сказал, что его как раз очень интересует возможность заработка.

«Если мне миллионы предлагают, то у меня граней нет вообще», — пошутил юморист