Гаркалин находится в критическом состоянии

Серьезно ухудшилось состояние больного коронавирусом Валерия Гаркалина. Он находится в критическом состоянии с почти полным поражением легких и развивающимся сепсисом. Его вновь ввели в медикаментозную кому.
Валерию Гаркалину диагностировали тромбоз вен на ногах на фоне коронавируса. Чтобы организм боролся с сепсисом, ему делают переливание крови, - сообщает «Комсомольска Правда».
У Гаркалина серьезные проблемы с сердцем, ранее он перенес инфаркты. Он много раз попадал в больницу, но медики спасали артиста, несмотря на серьезность положения. Так, в начале 2020-го года Валерий попал в клинику с тяжелой пневмонией, а в конце года - с ушибом головы и резаными ранами лица. В следующем году 67-летний Гаркалин упал и получил травму головы…
С ковидом актер был госпитализирован в начале октября. С самого начала врачи оценивали его состояние как тяжелое и ввели в медикаментозную кому, подключив к аппаратам. Через некоторое время началось улучшение, пошла положительная динамика и больного даже отключили от аппаратов. Но еще через неделю сатурация резко упала – до 40% и начался сепсис.
Валерий Борисович ответственно относился к своему здоровью. Ранее он сделал себе прививку «КовиВак». Через положенное время проверил антитела – они не выработались. Тогда было принято решение вакцинироваться «Спутником». Тем не менее, тяжелого течения коронавирусной инфекции избежать не удалось.