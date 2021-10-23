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Гаркалин находится в критическом состоянии

Ирина Лебедева
24 минуты назад

Серьезно ухудшилось состояние больного коронавирусом Валерия Гаркалина. Он находится в критическом состоянии с почти полным поражением легких и развивающимся сепсисом. Его вновь ввели в медикаментозную кому.

Гаркалин находится в критическом состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валерию Гаркалину диагностировали тромбоз вен на ногах на фоне коронавируса. Чтобы организм боролся с сепсисом, ему делают переливание крови, - сообщает «Комсомольска Правда».

У Гаркалина серьезные проблемы с сердцем, ранее он перенес инфаркты. Он много раз попадал в больницу, но медики спасали артиста, несмотря на серьезность положения. Так, в начале 2020-го года Валерий попал в клинику с тяжелой пневмонией, а в конце года - с ушибом головы и резаными ранами лица. В следующем году 67-летний Гаркалин упал и получил травму головы…

С ковидом актер был госпитализирован в начале октября. С самого начала врачи оценивали его состояние как тяжелое и ввели в медикаментозную кому, подключив к аппаратам. Через некоторое время началось улучшение, пошла положительная динамика и больного даже отключили от аппаратов. Но еще через неделю сатурация резко упала – до 40% и начался сепсис.

Валерий Борисович ответственно относился к своему здоровью. Ранее он сделал себе прививку «КовиВак». Через положенное время проверил антитела – они не выработались. Тогда было принято решение вакцинироваться «Спутником». Тем не менее, тяжелого течения коронавирусной инфекции избежать не удалось.

Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,
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