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Барецкий подает в суд на Волочкову за сексуальные домогательства

Ирина Лебедева
45 минут назад

Скандальный экс - участник группы «Ленинград» шоумен Стас Барецкий пожаловался журналистам, что Анастасия Волочкова уже много лет домогается его и достает звонками.

Барецкий подает в суд на Волочкову за сексуальные домогательства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам шоумена, это ему осточертело и ин намерен проучить надоедливую балерину, - пишут dni.ru.

«Я буду подавать на нее в суд за сексуальное преследование с ее стороны по отношению ко мне! Своими звонками и приставаниями ко мне. Этот харассмент продолжается уже несколько лет, и я не буду больше это терпеть!» - заявил он.

Барецкий сообщил, что его адвокат уже готовит документы для суда. В защитники себе артист выбрал Владимира Налимова – это адвокат, представлявший интересы бывшей супруги и детей певца ромы Жукова.

В свое время экс-участник группы «Ленинград», шоумен Стас Барецкий заявлял о похищении останков певицы Жанны Фриске из ее могилы. По словам Барецкого, такую информацию он получил от приятеля, работающего на кладбище.

Шоу-бизнес,Стас Барецкий,Жанна Фриске,Анастасия Волочкова,Дни.Ру,
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