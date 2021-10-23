Барецкий подает в суд на Волочкову за сексуальные домогательства

Скандальный экс - участник группы «Ленинград» шоумен Стас Барецкий пожаловался журналистам, что Анастасия Волочкова уже много лет домогается его и достает звонками.
По словам шоумена, это ему осточертело и ин намерен проучить надоедливую балерину, - пишут dni.ru.
«Я буду подавать на нее в суд за сексуальное преследование с ее стороны по отношению ко мне! Своими звонками и приставаниями ко мне. Этот харассмент продолжается уже несколько лет, и я не буду больше это терпеть!» - заявил он.
Барецкий сообщил, что его адвокат уже готовит документы для суда. В защитники себе артист выбрал Владимира Налимова – это адвокат, представлявший интересы бывшей супруги и детей певца ромы Жукова.
В свое время экс-участник группы «Ленинград», шоумен Стас Барецкий заявлял о похищении останков певицы Жанны Фриске из ее могилы. По словам Барецкого, такую информацию он получил от приятеля, работающего на кладбище.