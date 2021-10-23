«Ельцин Центр» о Самойлове: «Пришел в гости, нагадил»

«Вчера в Екатеринбурге проходила «Ночь музыки». «Ельцин Центр» уже традиционно стал площадкой этого культурного проекта. В финале вечера в «Ельцин Центре» к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов. Свое выступление он закончил в устном жанре. Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними — и к «Ельцин Центру», на сцене которого выступал. Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте — вот что сделал вчера музыкант Самойлов.