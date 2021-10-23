«Ельцин Центр» о Самойлове: «Пришел в гости, нагадил»

В Екатеринбурге в ночь на субботу, 23 октября, прошел фестиваль «Ночь музыки». Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов со сцены стал оскорблять людей с либеральными взглядами, представителей ЛГБТ и сам «Ельцин Центр», где проходил его концерт, используя обсценную лексику.
Позднее организаторы фестиваля извинились перед сотрудниками «Ельцин Центра». Сам же музыкант заявил, что о сказанном не жалеет, единственное, нужно было быть сдержаннее в плане матерщины.
По этому поводу «Ельцин Центр» сделал публичное заявление, которое приводит портал e1.ru.
«Вчера в Екатеринбурге проходила «Ночь музыки». «Ельцин Центр» уже традиционно стал площадкой этого культурного проекта. В финале вечера в «Ельцин Центре» к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов. Свое выступление он закончил в устном жанре. Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними — и к «Ельцин Центру», на сцене которого выступал. Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте — вот что сделал вчера музыкант Самойлов.
Команда «Ельцин Центра» считает невозможным оставить выходку господина Самойлова без ответа. …мы оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами «Ночи музыки» и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах «Ельцин Центра».
После выступления Самойлова часть зрителей смеялась, свистела и хлопала, но многие сочли густой мат со сцены неприемлемым и ушли из зала.