Легкие почти полностью поражены: Состояние Гаркалина ухудшилось

Состояние Валерия Гаркалина ухудшилось. Лёгкие актёра практически полностью поражены. Он по-прежнему находится в реанимации и подключён к ЭКМО. Существует риск развития тромбозов, сообщает Telegram-канал Mash.

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Народный артист РФ Валерий Гаркалин находится в клинике в Коммунарке с коронавирусом. Сегодня появилось сообщение об ухудшении его самочувствия. Сатурация упала до 40%. Врачи отмечают постепенное снижение функции лёгких. Кроме того, в организме артиста повышаются маркеры воспаления, что говорит о риске развития тромбозов.

Ранее сообщалось, что Гаркалин вышел из комы и врачи даже отменили часть препаратов. В его состоянии прослеживалась положительная динамика. О госпитализации Валерия Гаркалина в реанимацию стало известно 5 октября. Его состояние оценивалось как тяжёлое. Врачи зафиксировали у него сильное поражение лёгких. Артиста подключили одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.