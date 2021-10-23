Организатор фестиваля Ural Music Nigh извинился за мат Самойлова

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов на фестивале t в Екатеринбурге обратился к либералам, ЛГБТ и «Ельцин Центру», на площадке которого он выступал, - пишет Телеграм-канал RT на русском.
Самойлов исполнил несколько песен, а за тем обратился к публике со спичем следующего содержания:
«Есть тут какая-то х***я борзая тупорылая. Я просто болею за то, чтобы у нас этой х***и не было. Вот этой тупорылой х***и, которая либеральная такая. Привет «Ельцин Центру». Дорогие мои, мы вас здесь ***. Мы у вас здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь: вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь, в «Ельцин Центре». *** всех, кто этим занимается.
А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, — тех я всех приветствую и люблю: на Урале, в Сибири — где бы ни было».
Часть зрителей смеялась, свистела и хлопала, но многие сочли густой мат со сцены неприемлемым и ушли из зала.
Позднее директор фестиваля Евгений Горенбург на сцене площадки «Уралец» извинился перед сотрудникам Ельцин-центра за слова Вадима Самойлова, - сообщил «Московский Комсомолец».
Сам солист «Агаты Кристи» в комментарии «Газете.РУ» сказал, что всего лишь озвучил свои взгляды – он патриот России и придерживается традиционных ценностей. И если ему немного стыдно – то лишь за употребление обсценной лексики, впрочем, употребляет ее, по словам Самойлова, не он один.
Музыкант и бывший лидер группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказался о своих взаимоотношениях с братом Вадимом. После распада музыкального коллектива между родственниками пробежала черная кошка. Они практически прекратили общение.