Организатор фестиваля Ural Music Nigh извинился за мат Самойлова

«Есть тут какая-то х***я борзая тупорылая. Я просто болею за то, чтобы у нас этой х***и не было. Вот этой тупорылой х***и, которая либеральная такая. Привет «Ельцин Центру». Дорогие мои, мы вас здесь ***. Мы у вас здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь: вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь, в «Ельцин Центре». *** всех, кто этим занимается.