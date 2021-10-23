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На съемках с Болдуином была нарушена техника безопасности

Елена Прошина
1 час назад

В съемочной группе американской кинокартины «Ржавчина» в течение нескольких дней до инцидента со стрельбой с участием голливудского актера Алека Болдуина были серьезные внутренние разногласия, пишет Los Angeles Times.

На съемках с Болдуином была нарушена техника безопасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, за несколько часов до того, как Болдуин случайно ранил из пистолета кинооператора Галину Хатчинс и режиссера ленты Джоэла Соусу, около шести рабочих ушли со съемочной площадки в знак протеста против условий труда. По данным издания, кинооператоры и их ассистенты были разочарованы условиями оплаты и переработками.

Также сообщается, что на съемочной площадке были нарушены условия техники безопасности. Пистолет, из которого убили кинооператора, несколько раз давал осечку. При этом погибшая выступала среди тех сотрудников, которые требовали более безопасные условия труда.

Съемки вестерна начались 6 октября. Участникам группы кинематографистов обещали оплатить проживание в отеле возле съемочной площадки города Санта-Фе. В итоге сотрудники ежедневно ездили на работу, преодолевая расстояние в 80 километров.

Оружие, из которого стрелял актёр, должно было быть заряжено холостыми патронами. Алек Болдуин заявил, что сотрудничает со следствием в рамках расследования трагедии. По его словам, он шокирован «непреднамеренным убийством» оператора Галины Хатчинс, поддерживает контакт с семьёй и готов оказать поддержку.

Шоу-бизнес,Алек Болдуин,
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