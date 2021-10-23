На съемках с Болдуином была нарушена техника безопасности

В съемочной группе американской кинокартины «Ржавчина» в течение нескольких дней до инцидента со стрельбой с участием голливудского актера Алека Болдуина были серьезные внутренние разногласия, пишет Los Angeles Times.

Так, за несколько часов до того, как Болдуин случайно ранил из пистолета кинооператора Галину Хатчинс и режиссера ленты Джоэла Соусу, около шести рабочих ушли со съемочной площадки в знак протеста против условий труда. По данным издания, кинооператоры и их ассистенты были разочарованы условиями оплаты и переработками.

Также сообщается, что на съемочной площадке были нарушены условия техники безопасности. Пистолет, из которого убили кинооператора, несколько раз давал осечку. При этом погибшая выступала среди тех сотрудников, которые требовали более безопасные условия труда.

Съемки вестерна начались 6 октября. Участникам группы кинематографистов обещали оплатить проживание в отеле возле съемочной площадки города Санта-Фе. В итоге сотрудники ежедневно ездили на работу, преодолевая расстояние в 80 километров.