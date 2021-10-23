Режиссер назвал виновников трагедии на съемках с Болдуином

«Существует конкретный протокол использования оружия во время съемок кино. Актерам запрещают даже касаться огнестрельного оружия не во время съемок. Потом всегда есть оружейник, который следит за тем, чтобы использовались только холостые патроны. Их единственная опасность в том, что при стрельбе они могут ослепить человека или обжечь. И все! Безопасность оружия на съемках обеспечивает специалист», — приводятся в материале слова Петижана.