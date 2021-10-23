Режиссер назвал виновников трагедии на съемках с Болдуином

Французский режиссер Фредерик Петижан, работавший с Алеком Болдуином, в интервью «Известиям» заявил, что ответственность за смертельный инцидент на съемках фильма «Ржавчина» лежит на реквизиторе, шеф-декораторе и оружейнике.
«Существует конкретный протокол использования оружия во время съемок кино. Актерам запрещают даже касаться огнестрельного оружия не во время съемок. Потом всегда есть оружейник, который следит за тем, чтобы использовались только холостые патроны. Их единственная опасность в том, что при стрельбе они могут ослепить человека или обжечь. И все! Безопасность оружия на съемках обеспечивает специалист», — приводятся в материале слова Петижана.
По его словам, то, что произошло — ужасно и невероятно.
«Я лично знаю Алека Болдуина. Это очень милый и добрый человек. Я также знаком с продюсером фильма. Не могу поверить, что это произошло. Как это возможно!».
Также режиссер отметил, что во время подготовки к работе съемочная группа приглашает оружейного эксперта, который демонстрирует разные виды оружия, а режиссер выбирает.
«В день съемок он приходит, все проверяет и выдает. По завершении сцены, эксперт забирает оружие и уходит. И даже я, режиссер, никогда его не касаюсь».
Петижан подчеркнул, что произошедшее — несчастный случай.
«Я считаю, что ответственность лежит на реквизиторе, шеф-декораторе и, конечно, оружейнике. Как он мог не обнаружить дефекта? Алек Болдуин вряд ли стал бы играть с пистолетом. Во время съемок вживаешься в роль и активно работаешь с оружием, но к трагедии это обычно не приводит».
Во время съемок одной из сцен фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелил из оружия и ранил двух человек — оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Женщина скончалась, а второго пострадавшего госпитализировали в больницу. Полиция обвинений артисту не предъявила.