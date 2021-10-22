Малышева назвала секс отличным лекарством

Телеведущая Елена Малышева вслед за группой ученых, получивших Шнобелевскую премию, посоветовала лечить насморк оргазмом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Оргазм, товарищи, сужает сосуды, не хуже, чем сосудосуживающие капли. Привыкания не возникает, радость огромная, страданий никаких», - заявила Малышева в эфире программы «Жить здорово».

В 2021 году Шнобелевскую премию по медицине получили четверо ученых из Германии, Турции и Британии, которые доказали, что оргазм помогает избавиться от насморка лучше, чем сосудосуживающие капли.

Как объяснила Елена Малышева, при оргазме сосуды в носу сужаются и отек проходит. Ее соведущий Андрей Продеус добавил, что во время оргазма задействована симпатическая нервная система. Нейроны, получив сигнал, начинают активно работать, что приводит к сужению сосудов. При этом сосуды в сердце и мозгу не сужаются.