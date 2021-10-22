Собчак улетела в Италию на свадьбу после смертельного ДТП

Российские знаменитости массово вылетели в Италию на свадьбу бывшего замглавы Минфина РФ Андрея Вавилова и наездницы Софи-Антуанетты Делуа.
Как сообщает Starhit, гостей на праздник доставили частным самолетом.
Вести церемонию будут Максим Галкин и Ксения Собчак, на сцене выступят Любовь Успенская и Вера Брежнева. Среди приглашенных также значатся блогеры Сабина Агаларова и Наталья Буткевич.
Все гости остановятся в пятизвездочной гостинице на берегу озера Комо Grand Hotel Tremezzo.
60-летний Андрей Вавилов – бывший замглавы Минфина России и член комитета Совета Федерации по бюджету. 24-летняя Софи-Антуанетта Делуа – конкуристка, воспитанница «Конно-спортивного клуба «Отрада», дочь владелицы мехового дома Юлии Делуа. Официальное бракосочетание Вавилова и Делуа состоялось на этой неделе в Москве.