Собчак улетела в Италию на свадьбу после смертельного ДТП

Российские знаменитости массово вылетели в Италию на свадьбу бывшего замглавы Минфина РФ Андрея Вавилова и наездницы Софи-Антуанетты Делуа.

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Как сообщает Starhit, гостей на праздник доставили частным самолетом.

Вести церемонию будут Максим Галкин и Ксения Собчак, на сцене выступят Любовь Успенская и Вера Брежнева. Среди приглашенных также значатся блогеры Сабина Агаларова и Наталья Буткевич.

Все гости остановятся в пятизвездочной гостинице на берегу озера Комо Grand Hotel Tremezzo.