Меньшова встревожила поклонников словами о последней осени

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова заставила своих поклонников попереживать из-за ее публикации в Instagram. В ней она сказала, что «наслаждается своей последней осенью».
Летом 2021 года от коронавируса скончался отец актрисы Владимир Меньшов. И Юлия очень тяжело переживала эту утрату. На фоне этого заявление о «последней осени» в сториз актрисы вызвало обоснованный переполох среди поклонников. Меньшову засыпали обеспокоенными сообщениями, в которых просили вместо слова «последняя» употреблять «крайняя». Чтобы успокоить своих поклонников Меньшова на днях опубликовала поясняющий пост.
«Рассказала тут в сториз, что наслаждаюсь последней осенью, потому что скоро уже снег. Получила неожиданный обвал сообщений в директе: зачем вы так говорите, зачем же "последняя"? Тьфу-тьфу-тьфу, не надо так говорить, ни в коем случае — говорите "крайняя". Если бы вы только знали, как я не люблю эту странную традицию последних лет, вытесняющую из употребления прекрасное и точное русское прилагательное», — написала Меньшова.
По ее словам, данное «суеверие напоминает ей о страшилках, которые рассказывали дети друг другу на ночь в пионерском лагере».
«Лет с 8 до 12 я вполне могла оказаться в плену леденящего ужаса: мол, ляпнешь не то словечко, и все — хана тебе! Черная-черная рука вылезет из-под кровати, схватит за щиколотку, а потом схрумкает в темноте за обе щеки. Однако, в подростковом возрасте мне уже как-то удалось проститься с этими фантазиями, но вот поди ж ты, теперь слово "последний" и "последняя" под запретом у вполне взрослых людей…»
Подытоживая сложившуюся ситуацию, актриса вспомнила шутку Александра Ширвиндту о том, что «крайним бывает Север и плоть».
«Ну, а ПОСЛЕДНИЕ осенние дни перед зимой просто прекрасны!»