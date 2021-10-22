В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.99
Войти в почту

Меньшова встревожила поклонников словами о последней осени

Елена Прошина
25 минут назад

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова заставила своих поклонников попереживать из-за ее публикации в Instagram. В ней она сказала, что «наслаждается своей последней осенью».

Меньшова встревожила поклонников словами о последней осени
Фото: InstagramInstagram

Летом 2021 года от коронавируса скончался отец актрисы Владимир Меньшов. И Юлия очень тяжело переживала эту утрату. На фоне этого заявление о «последней осени» в сториз актрисы вызвало обоснованный переполох среди поклонников. Меньшову засыпали обеспокоенными сообщениями, в которых просили вместо слова «последняя» употреблять «крайняя». Чтобы успокоить своих поклонников Меньшова на днях опубликовала поясняющий пост.

«Рассказала тут в сториз, что наслаждаюсь последней осенью, потому что скоро уже снег. Получила неожиданный обвал сообщений в директе: зачем вы так говорите, зачем же "последняя"? Тьфу-тьфу-тьфу, не надо так говорить, ни в коем случае — говорите "крайняя". Если бы вы только знали, как я не люблю эту странную традицию последних лет, вытесняющую из употребления прекрасное и точное русское прилагательное», — написала Меньшова.

По ее словам, данное «суеверие напоминает ей о страшилках, которые рассказывали дети друг другу на ночь в пионерском лагере».

«Лет с 8 до 12 я вполне могла оказаться в плену леденящего ужаса: мол, ляпнешь не то словечко, и все — хана тебе! Черная-черная рука вылезет из-под кровати, схватит за щиколотку, а потом схрумкает в темноте за обе щеки. Однако, в подростковом возрасте мне уже как-то удалось проститься с этими фантазиями, но вот поди ж ты, теперь слово "последний" и "последняя" под запретом у вполне взрослых людей…»

Подытоживая сложившуюся ситуацию, актриса вспомнила шутку Александра Ширвиндту о том, что «крайним бывает Север и плоть».

«Ну, а ПОСЛЕДНИЕ осенние дни перед зимой просто прекрасны!»

Шоу-бизнес,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители