Меньшова встревожила поклонников словами о последней осени

«Рассказала тут в сториз, что наслаждаюсь последней осенью, потому что скоро уже снег. Получила неожиданный обвал сообщений в директе: зачем вы так говорите, зачем же "последняя"? Тьфу-тьфу-тьфу, не надо так говорить, ни в коем случае — говорите "крайняя". Если бы вы только знали, как я не люблю эту странную традицию последних лет, вытесняющую из употребления прекрасное и точное русское прилагательное», — написала Меньшова.