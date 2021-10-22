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Веденеева рассказала о даче во Франции

Елена Прошина
33 минуты назад

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева рассказала в интервью «Москвич Mag» о том, что имеет недвижимость во Франции. Ее дача находится на юге страны.

Веденеева рассказала о даче во Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рядом Монако, Альпы спускаются прямо в море… Там все очень близко: 40 минут на машине до Италии, два часа — до Испании, четыре — до Швейцарии и Германии. И место очень интернациональное. Там меньше всего чувствуешь себя пришельцем», — приводятся в материале слова Веденеевой.

По ее словам, по меньшей мере половина дорогой недвижимости на юге Франции принадлежит иностранцам, в том числе русским.

«До пандемии в сезон три самолета в день были забиты битком, ведь цены на квартиры в Ницце даже на первой береговой линии ниже, чем на квартиры в Москве», — пояснила Веденеева.

Также в интервью ««Москвич Mag» актриса рассказала о начале своей карьеры в Москве. Из Волгограда в столицу Веденеева переехала в 1972 году. Актриса известна по ролям в таких фильмах, как: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Сержант милиции», «Это мы не проходили», «Много шума из ничего» и другие. Телезрители знают ее по участию в программах «Спокойной ночи, малыши!» и «В гостях у сказки».

Шоу-бизнес,Татьяна Веденеева,
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