Актриса Бардо оценила шутку об изнасиловании в тюрьме

Актриса сериала «Исправление и наказание» Наталья Бардо прокомментировала вызвавшую широкий резонанс шутку об изнасиловании в тюрьме, прозвучавшую в трейлере нового проекта ТНТ.

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Бардо заявила, что восприятие юмора и грани очень субъективно. По ее мнению, в сериале «очень хороший юмор, не подобие и шуточки, а настоящий юмор».

«Я могу сказать, что это до слез смешно, местами очень трогательно. С одной стороны, суперразвлекательная история, с другой – она очень глубокая и социально значимая, сделанная с огромной любовью», - заявила Наталья Бардо изданию «Подъем».

Ранее телеканал ТНТ представит трейлер нового сериала режиссера Анны Пармас «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли. В трейлере героиня Михалковой говорит одному из заключенных, что «новенького» надо изнасиловать.

Ролик вызвал возмущение у пользователей соцсетей, которые обратили внимание, что ТНТ шутит над изнасилованиями на фоне публикации Gulagu.net видеоархива пыток в российских тюрьмах.