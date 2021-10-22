Гоген Солнцев показал новую "обольстительницу" за 65

Шоумена Гогена Солнцева заподозрили в новом романе с «малышкой» за 65.

11 октября 40-летний Гоген Солнцев и 66-летняя Екатерина Терешкович официально расторгли брак, который продлился три года и сопровождался чередой громких скандалов.

После развода шоумен дал объявление в соцсетях о поиске «воспитанной верной девушки, непьющей, не имеющей материальных и морально-нравственных проблем и проблем с психикой», любого возраста.

Возможно, что все эти качества Солнцев нашел в новой подруге, которую он уже успел охарактеризовать как «юную обольстительницу».

«С юной обольстительницей Любушкой! Потрясающего оптимизма и энергии человек! Малышка прошла вакцинацию и ей не придется сидеть дома до 25 февраля, в отличие от ее неуколотых подруг!» - написал Солнцев в Instagram в подписи к фото с элегантной дамой пенсионного возраста.

Подписчики Гогена положительно оценили его выбор и назвали его новую подругу милой и соблазнительной.