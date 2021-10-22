Гоген Солнцев нанял охрану из-за страха перед бывшей женой

Гоген Солнцев заявил, что нанял охрану стоимостью 300 тысяч рублей, чтобы защититься от бывшей жены Екатерины Терешкович. Шоумен волнуется, что женщина может сорвать его грядущую свадьбу, сообщает «Собеседник».
«От нее можно ожидать всего: и тухлых яиц, и испорченных помидоров. Чтобы избежать неприятных моментов, я нанял охрану — заплатил частному агентству 300 тыс. рублей. Надо бы, конечно, чтобы Катя эти траты возместила. Но от нее ничего не дождешься, если только драк и пьяных скандалов», — рассказал Солнцев.
Шоумен также отметил, что боится своей экс-супруги, поскольку она беспокоит его постоянными звонками и требованиями отменить свадьбу. О том, с кем себя планирует связать узами брака Солнцев на этот раз, он не признался. Однако он отметил, что торжество будет роскошным, в частности для свадебного стола артист купил 10 килограммов черной икры. Праздник запланирован на 27 октября.
Ранее 66-летняя Терешкович сообщила, что намеревается посадить шоумена в тюрьму, чтобы «больше ни одна порядочная и наивная женщина не угодила в грязные лапы этого альфонса и проходимца».