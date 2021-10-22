Гоген Солнцев нанял охрану из-за страха перед бывшей женой

Гоген Солнцев заявил, что нанял охрану стоимостью 300 тысяч рублей, чтобы защититься от бывшей жены Екатерины Терешкович . Шоумен волнуется, что женщина может сорвать его грядущую свадьбу, сообщает «Собеседник» .

«От нее можно ожидать всего: и тухлых яиц, и испорченных помидоров. Чтобы избежать неприятных моментов, я нанял охрану — заплатил частному агентству 300 тыс. рублей. Надо бы, конечно, чтобы Катя эти траты возместила. Но от нее ничего не дождешься, если только драк и пьяных скандалов», — рассказал Солнцев.

Шоумен также отметил, что боится своей экс-супруги, поскольку она беспокоит его постоянными звонками и требованиями отменить свадьбу. О том, с кем себя планирует связать узами брака Солнцев на этот раз, он не признался. Однако он отметил, что торжество будет роскошным, в частности для свадебного стола артист купил 10 килограммов черной икры. Праздник запланирован на 27 октября.