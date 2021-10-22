Кто-то сделал подлянку: Тактаров о трагедии на съемках с Болдуином

Чемпион по смешанным единоборствам Олег Тактаров, который несколько лет тренировал Алека Болдуина, назвал причины, которые могли привести к смертельной трагедии на съемочной площадке с участием голливудского актера, пишет «Пятый канал».

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Как рассказал изданию Тактаров, пистолет для съемок выхолощен – переделан под холостые выстрелы, а патрон, в котором содержится порох, закрыт. Его вставляют в ствол, который специально сделан для таких патронов, в нем есть перегородки, он не сквозной.

По его словам, бывают сцены, где оператор с камерой на рельсах делает наезд на выстрел. В этих случаях оператор и режиссер надевают специальные очки. Перед ними также ставят защитное стекло, чтобы на людей не попадали частицы пороха. Тактаров не исключает, что этим могли пренебречь.

«Я за свою карьеру в 25 лет ни разу не видел, чтобы что-то вылетало из дула, что могло ранить человека. Может, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал подлянку и засунул какие-то металлические фрагменты», — предположил Тактаров.

Он добавил, что нередко кинооружейники и пиротехники увеличивают мощность взрывов. Сам он неоднократно просил специалистов уменьшить модность удара в таких сценах.

Также, по его словам, никогда не следует направлять оружие, даже если оно выхолощенное, в сторону человека. Нельзя держать палец на курке во время выстрела., Обезвреженные патроны тоже нужно проверять перед использованием на предмет отсутствия лишних металлических фрагментов.