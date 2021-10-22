Кто-то сделал подлянку: Тактаров о трагедии на съемках с Болдуином

Чемпион по смешанным единоборствам Олег Тактаров, который несколько лет тренировал Алека Болдуина, назвал причины, которые могли привести к смертельной трагедии на съемочной площадке с участием голливудского актера, пишет «Пятый канал».
Как рассказал изданию Тактаров, пистолет для съемок выхолощен – переделан под холостые выстрелы, а патрон, в котором содержится порох, закрыт. Его вставляют в ствол, который специально сделан для таких патронов, в нем есть перегородки, он не сквозной.
По его словам, бывают сцены, где оператор с камерой на рельсах делает наезд на выстрел. В этих случаях оператор и режиссер надевают специальные очки. Перед ними также ставят защитное стекло, чтобы на людей не попадали частицы пороха. Тактаров не исключает, что этим могли пренебречь.
«Я за свою карьеру в 25 лет ни разу не видел, чтобы что-то вылетало из дула, что могло ранить человека. Может, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал подлянку и засунул какие-то металлические фрагменты», — предположил Тактаров.
Он добавил, что нередко кинооружейники и пиротехники увеличивают мощность взрывов. Сам он неоднократно просил специалистов уменьшить модность удара в таких сценах.
Также, по его словам, никогда не следует направлять оружие, даже если оно выхолощенное, в сторону человека. Нельзя держать палец на курке во время выстрела., Обезвреженные патроны тоже нужно проверять перед использованием на предмет отсутствия лишних металлических фрагментов.
Алек Болдуин на съемках вестерна «Ржавчина» выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостым патроном. Выстрелом голливудский актер убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса.