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Адвокат нашел подтверждение смерти жены Шаляпина

Вероника Полынина
42 минуты назад

Адвокат Александр Бенхин связался со своей канадской коллегой, которая раньше работала в канадской компании Татьяны Клаудии Дэвис и получил подтверждение, что жена певца Прохора Шаляпина умерла, пишет «Пятый канал».

Адвокат нашел подтверждение смерти жены Шаляпина
Фото: InstagramInstagram

Как пишет издание, Бенхин связался с Бобби М. Олсен, которая работала в коллегии адвокатов Davies Legal Firm Татьяны Дэвис. Сейчас она основала свою юридическую компанию. В переписке он попросил коллегу сообщить, как связаться с Татьяной Дэвис.

«Она умерла. Я сожалею. Я не вижу вашего имени», — ответила ему Олсен.

Адвокат уверен, что этот ответ можно считать официальным подтверждением, так как Олсен имеет официальный статус адвоката в Канаде. По мнению юриста, она не имеет морального права говорить неправду.

«Соответственно, это более чем уважаемый ресурс и ему можно доверять», — подчеркнул адвокат.

Канадская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис умерла в конце сентября от коронавируса спустя два месяца после свадьбы с Прохором Шаляпиным.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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