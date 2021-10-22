Муж Распутиной обвинил в бедах семьи сына

Муж певицы Маши Распутиной предприниматель Виктор Захаров заявил, что все проблемы в его семье начались из-за сына Романа от его предыдущих отношений. Как сообщает «Собеседник», никто из близких, в том числе и сам бизнесмен, не хочет видеть и слышать Захарова-младшего, поскольку он – «уголовник, тунеядец и наркоман».

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«Он в сорок с лишним лет самостоятельно ни копейки не заработал. Все время на моей шее сидит. Какой я ему бизнес не давал — все развалил. Со всеми партнерами меня пытался стравить», – заявил Захаров.

Как отметил супруг Распутиной, даже на «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Роман пришел «под кайфом» и набросился на их дочь с певицей. По мнению мужчины, он должен был предвидеть такое развитие событий и предотвратить его.