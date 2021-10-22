Агутин отказался выступать на бесплатном концерте

Музыкант Леонид Агутин отказался от выступления на бесплатном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге из-за того, что в ноябре он выступит на платном концерте в том же городе. Как сообщает URA.RU со ссылкой на организатора фестиваля Евгения Горенбурга, изначально Агутин был заявлен как один из хедлайнеров, но восемь дней назад от певца пришел окончательный отказ.