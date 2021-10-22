Агутин отказался выступать на бесплатном концерте

Музыкант Леонид Агутин отказался от выступления на бесплатном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге из-за того, что в ноябре он выступит на платном концерте в том же городе. Как сообщает URA.RU со ссылкой на организатора фестиваля Евгения Горенбурга, изначально Агутин был заявлен как один из хедлайнеров, но восемь дней назад от певца пришел окончательный отказ.
Ожидалось, что на мероприятии в КРК «Уралец» Агутин споет песню «Луч солнца золотого», которой традиционно закрывается фестиваль. По мнению Горенбурга, выступить Агутину не позволила «некая профессиональная этика».
«Когда у него платный концерт (в Екатеринбурге – прим. ред) в ноябре, петь перед этим бесплатно — неправильно», – отметил организатор.
В качестве замены Агутину его команда выбрала группу IOWA, которую организаторы сочли «самой музыкантской» из всех предложенных.
Фестиваль «Ночь музыки» пройдет 22 октября на 60 закрытых площадках по всей России. Посетить мероприятие можно лишь с рист-бэндом — специальным браслетом, свидетельствующим о прохождении вакцинации от коронавируса. Вместимость каждой площадки — 500 человек.