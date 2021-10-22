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Американцы усомнились в невиновности Болдуина

Алиса Селезнёва
49 минут назад

Жители США выразили сомнение в том, что актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке. Их комментарии приводит «Московский комсомолец».

ЧП произошло во время съемок фильма в штате Нью-Мексико. Актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, и ранил в ключицу режиссера Джоэл Соуса. Также была тяжело ранена 42-летняя оператор Галина Хатчинс, являющаяся уроженкой СССР. Ее доставили в больницу города Альбукерке, однако медикам не удалось спасти ей жизнь.

Убитая Болдуином оператор родилась и выросла в СССР

СМИ сообщили, что Болдуин после трагического происшествия был в слезах и глубочайшем горе. Его допросил шериф, но после этого актер отказался общаться с прессой.

При этом интернет-пользователи усомнились в том, что выстрелы были случайностью, поинтересовавшись, зачем вообще Алек Болдуин направил оружие на членов съемочной группы.

«И как это сразу два человека получили ранения? Он что, не заметил, что что-то не так, после первого выстрела?», «И правда. Это же не было сценой из фильма...», - отметили они.

Также комментаторы уверены, что действия знаменитого актера можно было бы квалифицировать как неосторожное обращение с оружием или даже непредумышленное убийство, однако «Болдуин не получит обвинение и не сядет в тюрьму».

«Я 30 лет в киноиндустрии. Болдуину ничего не будет. Реквизитор, который передал ему пистолет, будет обвинен, а студию засудят родственники погибшей», - уверен один из американцев, прокомментировавших инцидент.

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