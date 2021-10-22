Волочкова впервые показала своего избранника

«Если ваши бывшие приходят ко мне, стоит покопаться в вашей проблеме глубже и не обвинять в этом меня. Когда вы осмеливаетесь писать о своем бывшем любимом человеке гадости в интернете, вы не понимаете, что это унижает и опускает в первую очередь вас самих же», – написала Волочкова и признала разобраться завистниц в «себе и своих комплексах».