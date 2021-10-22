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Волочкова впервые показала своего избранника

Елена Прошина
27 минут назад

Балерина Анастасия Волочкова впервые показала своего нового возлюбленного по имени Владимир и призвала его бывших «жить своей жизнью». Снимок с мужчиной появился в Instagram-аккаунте артистки.

Волочкова впервые показала своего избранника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Почему когда я начинаю романтические отношения со свободным и неженатым человеком, даже будучи когда-то разведенным, тут же нарисовываются и проявляются бывшие жены, тещи, женщины да и все остальные со своими дешевыми истериками?», – написала балерина.

Она отметила, что от женщины, которая дарит своему любимому человеку ласку, любовь и верность, мужчина никогда не уйдет.

«Если ваши бывшие приходят ко мне, стоит покопаться в вашей проблеме глубже и не обвинять в этом меня. Когда вы осмеливаетесь писать о своем бывшем любимом человеке гадости в интернете, вы не понимаете, что это унижает и опускает в первую очередь вас самих же», – написала Волочкова и признала разобраться завистниц в «себе и своих комплексах».

Также балерина попросила своих поклонников отказаться от «расследований» про ее возлюбленного и оставить их в покое.

Напомним, что весной 2021 года женщина рассталась с другим своим возлюбленным, личность которого также держала в тайне. Известно лишь, что его звали Олег. Причиной расставания стали регулярные обманы, приступы ревности и попытки использования благосостояния артистки со стороны возлюбленного.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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