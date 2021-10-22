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"Флирт вымораживал": рэпер Птаха пожаловался на домогательства Айзы

Газета.Ruиещё 4
41 минуту назад

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в вышедшей на видеосервисе Premier исповеди рассказал о ссоре с коллегой Гуфом (Алексеем Долматовым) из-за домогательств дизайнера и предпринимательницы Айзы. По словам Птахи, бывшая тогда замужем за Гуфом Айза присылала ему смс интимного характера.

"Было стыдно": рэпер Птаха пожаловался на домогательства Айзы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Цитировать не буду, слишком грязная история. Почему Леша понял, что это писала Айза? Потому что она ему присылала эти сообщения, а потом мне. Я чувствовал себя максимально дискомфортно и не понимал, что делать. Я не мог никому рассказать, мне было стыдно. Если бы это была посторонняя баба, я бы ее послал и заблокировал, а тут была история, что это мой друг", - рассказал он.

Рэпер отметил, что тогда перестал ходить в гости к Гуфу и Айзе.

"Этот ее флирт меня вымораживал. Когда не было никого, я просто от нее убегал. Она могла и в углу меня поджать", - говорит музыкант.

Он добавил, что впоследствии, объясняясь с Гуфом, честно сказал, что с Айзой у него ничего не было.

"Айза, прости, я не хотел! Я тебя никогда не любил, ты никогда не нужна была мне как женщина. Я надеюсь, что после этой исповеди все закончится и ты наконец займешься своей жизнью", - просит он женщину перестать критиковать его.

Ранее сообщалось, что Птаха обратился в полицию в поисках свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева.

Шоу-бизнес,Давид Нуриев,Гуф,
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