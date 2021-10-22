"Было стыдно": рэпер Птаха пожаловался на домогательства Айзы

"Цитировать не буду, слишком грязная история. Почему Леша понял, что это писала Айза? Потому что она ему присылала эти сообщения, а потом мне. Я чувствовал себя максимально дискомфортно и не понимал, что делать. Я не мог никому рассказать, мне было стыдно. Если бы это была посторонняя баба, я бы ее послал и заблокировал, а тут была история, что это мой друг", - рассказал он.