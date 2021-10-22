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Вокс рассказала о травле Шнуровым

Елена Прошина
59 минут назад

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала, почему ушла из группы. Как сообщает Teleprogramma.pro, ее терпение лопнуло из-за поведения участников, а после ее ухода Шнуров сделал все, чтобы уничтожить карьеру певицы.

Вокс рассказала о травле Шнуровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вокс отметила, что с тех пор как ее якобы уволили из состава по причине «звездной болезни», никто не продолжает выступать с нападками в ее сторону, кроме лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова.

«И только один человек говорит, что я конченная личность, а то и кое-что похуже. Если, например, Иосиф Пригожин может вызвать его на боксерский ринг, то я не могу этого сделать. Я могу только говорить, как это было с моей позиции. А дело зрителей — делать выводы. Но ведь сейчас у нас эпоха постправды», – сказала певица.

По мнению Вокс, «у кого больше подписчиков, тот и прав», потому Шнуров воспользовался своим «медиапреимуществом» и фактически изничтожил певицу. Таким образом, лидер группы «добил лежачего».

Напомним, что 34-летняя Алиса Вокс начала свою карьеру еще в 2007 году, вокалисткой в ресторане-кабаре «НЭП». В 2012 году ей удалось пройти кастинг на место сессионной вокалистки в группу «Ленинград», в которой Алиса заменила ушедшую в декретный отпуск Юлию Коган.

В составе группы Вокс исполнила такие хиты как «Экспонат», «Плачу», «Платье», «Патриотка» и другие. 24 марта 2016 года Алиса заявила об уходе из группы и начале сольной карьеры.

Шоу-бизнес,Алиса Вокс,Юлия Коган,Иосиф Пригожин,Сергей Шнуров,
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