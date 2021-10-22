Вокс рассказала о травле Шнуровым

«И только один человек говорит, что я конченная личность, а то и кое-что похуже. Если, например, Иосиф Пригожин может вызвать его на боксерский ринг, то я не могу этого сделать. Я могу только говорить, как это было с моей позиции. А дело зрителей — делать выводы. Но ведь сейчас у нас эпоха постправды», – сказала певица.