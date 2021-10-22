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Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок

Александр Кузьмин
1 час назад

Американская певица Бритни Спирс похвасталась результатами тренировок. В своем аккаунте в Instagram звезда нулевых опубликовала ролик с танцем. На нем исполнительница хита Baby One More Time в белых шортах и топе кружится на камеру.

«Ради всего святого, я наконец-то вижу какие-то изменения в своем прессе! Приятно наконец-то увидеть какие-то результаты», – подписала видео селебрити.

Напомним, в сентябре 2021 года отец Бритни Спирс был отстранен от опекунства над ней. Певица находилась под опекой своего родителя на протяжении последних 13 лет.

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