Фото Болдуина после смертельного выстрела возмутило интернет

В интернете появилось первое фото голливудского актера Алека Болдуина после того, как он случайно застрелил на съемках фильма оператора Галину Хатчинс. Пользователи соцсетей возмутились публикацией. Снимок выложило издание Santa Fe New Mexican.

Фото: Reuters Reuters

Фотограф заснял актера после допроса в офисе шерифа. По кадрам видно, что 63-летний артист глубоко потрясен - он говорит по телефону, сжимая в руке защитную маску.

При этом интернет-пользователи возмутились бесцеремонность журналистов: они написали в комментариях, что это непорядочно - выкладывать снимки людей в такие моменты.

"Противно, что вы выкладываете эти фото. У вас отсутствует стыд, порядочность и сострадание?", "В каком мире приличия, по-вашему, можно публиковать такие картинки? У вас явно нулевое уважение", - написали разгневанные люди.

Но нашлись и те, кто полагает, что "случайных убийств" не бывает.

Напомним, сегодня, 22 октября появилась информация, что знаменитый голливудский актер Алек Болдуин застрелил женщину. Об этом рассказал шериф округа Санта-Фе.

Трагедия произошла в ходе съемок нового фильма "Ржавчина" на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико.

По сведениям шерифа, Болдуин должен был выстрелить из пистолета, заряженного холостыми патронами. В момент выстрела осколки пули разлетелись по съемочной площадке, в результате два человека были ранены.

По данным СМИ, у режиссера фильма Джоэла Соуза зафиксировано повреждение ключицы, а 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс доставили на вертолете, но медикам не удалось спасти ей жизнь.