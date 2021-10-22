Гузеева обвинила россиян в бесстыдстве

Телеведущая Лариса Гузеева обвинила в бесстыдстве россиян, которые приобретают поддельные сертификаты о вакцинации. Актриса, которая накануне выписалась из московской больницы № 40 в Коммунарке, по видеосвязи приняла участие в выпуске «Прямого эфира» на Первом канале, где рассказала, как перенесла COVID-19.

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Гузеева отметила, что, несмотря на выписку, ей все еще не очень хорошо – лечение от последствий COVID-19 продолжается, а него после актрисе потребуется курс реабилитации.

Отдельно телеведущая раскритиковала людей, которые покупают поддельные сертификаты о вакцинации, а также тех, кто врет окружающим, что переболел коронавирусом. По мнению актрисы, такое поведение опасно для людей.

«Сами поставили диагноз, сами себя вылечили, сами себе придумали антитела. Вот этого я не понимаю», – заявила ведущая.

Также Гузеева опровергла обвинения в том, что врачи якобы помогают лишь известным людям. Обвинения медиков в соцсетях она назвала «гадостью» и «неправдой».