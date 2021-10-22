В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 84.29
Войти в почту

Гузеева обвинила россиян в бесстыдстве

Елена Прошина
28 минут назад

Телеведущая Лариса Гузеева обвинила в бесстыдстве россиян, которые приобретают поддельные сертификаты о вакцинации. Актриса, которая накануне выписалась из московской больницы № 40 в Коммунарке, по видеосвязи приняла участие в выпуске «Прямого эфира» на Первом канале, где рассказала, как перенесла COVID-19.

Гузеева обвинила россиян в бесстыдстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гузеева отметила, что, несмотря на выписку, ей все еще не очень хорошо – лечение от последствий COVID-19 продолжается, а него после актрисе потребуется курс реабилитации.

Отдельно телеведущая раскритиковала людей, которые покупают поддельные сертификаты о вакцинации, а также тех, кто врет окружающим, что переболел коронавирусом. По мнению актрисы, такое поведение опасно для людей.

«Сами поставили диагноз, сами себя вылечили, сами себе придумали антитела. Вот этого я не понимаю», – заявила ведущая.

Также Гузеева опровергла обвинения в том, что врачи якобы помогают лишь известным людям. Обвинения медиков в соцсетях она назвала «гадостью» и «неправдой».

Напомним, что телеведущая попала в больницу в конце сентября. Тогда Гузеева вызвала скорую с жалобой на кашель и высокую температуру. Врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60% поражение правого легкого и 50% – левого. Кроме проблем с дыханием, у нее начались проблемы с почками.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители