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Гузеева рассказала о самочувствии после выписки из больницы

Lenta.ru
40 минут назад

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, как себя чувствует после выписки из больницы №40 в Коммунарке, куда ее госпитализировали с коронавирусом. Подробности она раскрыла в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

"Мне сейчас тяжело": Гузеева рассказала о самочувствии
Фото: @_larisa_guzeeva_@_larisa_guzeeva_

«Мне сейчас тяжело, я первые сутки дома. Почти месяц отлежала в Коммунарке. Мне еще не очень хорошо», — поделилась телеведущая.

По словам Гузеевой, ей еще предстоит некоторое время лечиться и восстанавливаться после болезни.

Актриса также обвинила в бесстыдстве людей, которые покупают себе фейковые справки о том, что они прошли вакцинацию от COVID-19. Также она раскритиковала всех, кто врет, что переболел. «Сами поставили диагноз, сами себя вылечили, сами себе придумали антитела. Вот этого я не понимаю», — возмутилась Гузеева.

Помимо этого, телеведущая назвала заблуждением мнение о том, что врачи помогают только звездам.

«Все пишут гадости в соцсетях, что якобы только звездам помогают, и только звезды живы, а их родственники умерли. Это такая гадость и такая неправда!» — подчеркнула она.

О том, что Гузеева попала в больницу №40 в Коммунарке с коронавирусом, стало известно в конце сентября. У телеведущей подозревали коронавирус и начальное повреждение почек: за несколько дней до того, как попасть в больницу, она почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, который показал положительный результат. Позже дочь актрисы Ольга Бухарова заявила, что с ее матерью все в порядке.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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