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На съемках фильма с Алеком Болдуином погиб оператор и пострадал режисcер

Елена Прошина
23 минуты назад

Во время съемок фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином погибла оператор и пострадал режиссер. Инцидент произошел из-за ошибки с применением реквизита: актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Подробности происшествия все еще уточняются. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на TMZ.

Алек Болдуин убил оператора во время съемок фильма
Фото: ReutersReuters

По информации издания, актер во время съемок фильма выстрелил из пистолета, который использовался в качестве реквизита. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами. В момент выстрела пуля или осколки задели режиссера и оператора картины, которые находились поблизости. Режиссер был ранен в ключицу. Алина Хатчинс, 42-летняя женщина-оператор, была тяжело ранена и доставлена в больницу авиацией. К сожалению, она скончалась от полученных ранений.

Ни Болдуин, ни другие актеры в результате происшествия не пострадали. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства происшествия. Как уточняет издание, пока неизвестно, почему реквизит выстрелил. Съемки фильма временно приостановлены.

Офис шерифа округа Санта-Фе подтвердил правдивость произошедшего. Там сообщили, что на съемочной площадке фильма «Ржавчина» действительно произошел инцидент, связанный с применением реквизита. Ведется расследование.

Шоу-бизнес,Алек Болдуин,МВД,РИА Новости,
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