Алек Болдуин убил оператора во время съемок фильма

Во время съемок фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином погибла оператор и пострадал режиссер. Инцидент произошел из-за ошибки с применением реквизита: актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Подробности происшествия все еще уточняются. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на TMZ.

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По информации издания, актер во время съемок фильма выстрелил из пистолета, который использовался в качестве реквизита. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами. В момент выстрела пуля или осколки задели режиссера и оператора картины, которые находились поблизости. Режиссер был ранен в ключицу. Алина Хатчинс, 42-летняя женщина-оператор, была тяжело ранена и доставлена в больницу авиацией. К сожалению, она скончалась от полученных ранений.

Ни Болдуин, ни другие актеры в результате происшествия не пострадали. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства происшествия. Как уточняет издание, пока неизвестно, почему реквизит выстрелил. Съемки фильма временно приостановлены.