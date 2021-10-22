Алек Болдуин убил оператора во время съемок фильма

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось, что на съемках фильм "Ржавчина" случайно застрелили человека и ранили еще одного. Инцидент произошел в Санта-Фе, в штате Нью-Мексико, на ранчо Bonanza Creek Ranch, где Алек Болдуин снимает новый вестерн.

В тот момент, когда актеры должны были открыть огонь из винтовок, оказалось, что оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами. Пули попали в двух человек — в режиссера и оператор картины. Оператор получила тяжелое ранение и была доставлен в больницу, где скончалась. Сам Алек Болдуин, присутствовавший в кадре в момент инцидента, не пострадал.