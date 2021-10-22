Адвокат озвучил причину затяжной тяжбы Петросяна и Степаненко

Адвокат Сергей Жорин объяснил причину затянувшегося раздела имущества между юмористом Евгением Петросяном и его бывшей женой Еленой Степаненко.
По мнению Жорина, во всем виновата жадность Степаненко и ее злость на новую семью Петросяна.
«Все эти затяжки связаны исключительно с ее жадностью, желанием получить как можно больше. Даже больше того, что она может потратить», - отметил он в комментарии «Стархиту».
Адвокат напомнил, что летом суд поделил имущество бывших супругов пополам, но это решение не устроило Степаненко, и она обратилась с апелляцией в Мосгорсуд.
«Евгений Ваганович изначально многократно предлагал поделить все пополам во внесудебном порядке. Но Степаненко твердила: только через суд, пусть будет так, как суд решит. Была уверена, что 80% всего достанется ей. А суд взял и поделил 50 на 50. Да, есть некоторые нюансы, но глобально имущество разделено поровну. И это, конечно, Степаненко потрясло», - сказал Сергей Жорин.
По мнению адвоката, слухи о пошатнувшемся здоровье Елены Степаненко могут иметь под собой все основания.
«Если Елена Григорьевна и ослаблена, что в общем-то логично, то исключительно от затянутого ею же судебного процесса. Причем, не просто затянутого, а еще и инициированного», - подчеркнул он.
Жорин считает, что для восстановления здоровья и душевных сил Степаненко «нужно из себя каким-то образом извлечь злость и неприязнь к Петросяну и его семье, которые в ней сидят, и завершить этот судебный процесс».
Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко в 2018 году. Раздел имущества бывших супругов продолжается более трех лет.