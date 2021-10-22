Адвокат озвучил причину затяжной тяжбы Петросяна и Степаненко

«Евгений Ваганович изначально многократно предлагал поделить все пополам во внесудебном порядке. Но Степаненко твердила: только через суд, пусть будет так, как суд решит. Была уверена, что 80% всего достанется ей. А суд взял и поделил 50 на 50. Да, есть некоторые нюансы, но глобально имущество разделено поровну. И это, конечно, Степаненко потрясло», - сказал Сергей Жорин.