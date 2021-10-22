"Страшный взгляд": Бывшая жена Шахназарова рассказала о преследователе

Бывшую жену гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова актрису Ольгу Сидорову терроризирует сосед.

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Как пишет News.ru, артистка пожаловалась в правоохранительные органы на мужчину, который «держит в страхе три деревни».

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По словам звезды фильма «Нежный возраст», из-за неадекватного соседа, который недавно появился в их подмосковной деревне Анохино в Егорьевском районе, жители боятся выходить из дома, а Ольге пришлось прекратить пробежки в сосновом бору.

«Потому что в последнее время каждый раз, когда я выходила на пробежку, на дорожке появлялся этот человек с охотничьим ружьем. Встанет и смотрит в упор. Кивает головой — вроде здоровается, но совершенно без эмоций. Очень страшный взгляд», - рассказала она.

Не так давно мужчина расстрелял собак одного из жителей деревни. По словам Ольги, он сделал это хладнокровно и без эмоций, «как профессиональный киллер».

Хозяин погибших собак рассказал, что прогуливался с ними по лесу. Вдруг на квадроцикле появился новый сосед с ружьем и стал стрелять по ним в упор.

«Я закричал стрелявшему: «Что ты делаешь, негодяй?!» Но он дал газу на своем драндулете и умчал. Как киллер профессиональный себя вел. Абсолютно без эмоций», - отметил житель деревни.

Позже он обратился в полицию и вместе с правоохранителями пришел домой к стрелку. Тот заявил, что «сослепу принял собак за волков». Полицейские провели в доме обыск и изъяли ружье, из которого тот стрелял в дворняг. При этом, как рассказали полицейские, в доме остались еще два ружья.

Ольга Сидорова опубликовала в своих соцсетях сообщение о зверской расправе над собаками в Анохино. Она считает, что расстрелявший собак мужчина должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Кроме того, актриса заявляет, что мужчина «буквально взял в заложники» жителей трех окрестных деревень, которые боятся лишний раз выйти из дома.

«Сегодня он убил собак - завтра начнет палить по людям», - опасается актриса.