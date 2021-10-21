У вдовы Грачевского решили отсудить 18 млн рублей

После смерти создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского развязалась настоящая война за его наследство.

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Так, недавно к вдове режиссёра Екатерине Белоцерковской поступило два новых иска: от ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш», в которых совладелец киножурнала Аркадий Григорян потребовал, чтобы наследники Грачевского (жена и дети) выплатили ему огромную сумму.

Как рассказали в Мещанском суде, это иски о взыскании задолженности. Согласно договорам, которые были заключены между истцом и Грачевским, остались невыплаченные суммы, которые истец и хочет взыскать. Речь идёт о 18,5 млн. руб., включая основной долг и проценты, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

Адвокат Белоцерковской уже подтвердил наличие задолженностей у покойного режиссера, предположив, что деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь возврат долга с его близких.

Ранее сообщалось, что детей и вдову Грачевского лишили наследства.

Напомним, Грачевский вместе с бизнес-партнёром Аркадием Григоряном был учредителем двух компаний: ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш». Первая фирма приносила владельцам 89 млн руб. в год, вторая — 36 млн руб. в год.

После смерти бессменного руководителя «Ералаша» гендиректором киножурнала стал Григорян. У Грачевского было 49% акций компании, а Григорян владел 51%. Как считает Белоцерковская, сейчас она имеет права на «Ералаш» как законный наследник.

При этом она утверждает, что Григорян назначил себя на место гендиректора компании, отправив нотариусу документы о присоединении, в которых, как утверждает Белоцерковская, подпись Грачевского была поддельной.