Актриса Бортич рассказала, как таксист высадил ее из машины с ребенком

Актриса Александра Бортич рассказала, что ее в дождь с ребенком высадил водитель такси, так как она якобы ему нагрубила. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Как рассказала актриса в сторис, это произошло на Звенигородском шоссе, и ей с ребенком пришлось переходить через три полосы. По ее словам, таксист сказал, что актриса ему нагрубила.

«Но на самом деле грубил с самого начала он», – считает Бортич.

Как рассказала актриса, когда они сели в такси, навигатор показал, что в пути они будут 35 минут, но водитель заявил, что дорога займет около часа. Девушка сказала, что было бы круто доехать за 35 минут, но водитель продолжал настаивать. Он также спросил, нужен ли будет свет на заднем сиденье. Когда Бортич ответила «да», водитель заявил, что ему это мешает сосредоточиться.

Актрису возмутило, что после того, как она включила ребенку песню на телефоне, таксист надел наушники. Бортич рассказала, что после этого увидела другой путь на навигаторе, поняла, что они стоят в левой полосе. Девушка похлопала таксиста по плечу, так как он был в наушниках, и показала ему свой навигатор, попросив поехать направо. Водитель показал ей свой, где предлагалось повернуть налево. Как говорит актриса, в этом случае поездка заняла бы более 30 минут, в то время как ее навигатор предлагал 25-минутный маршрут.

«Он говорит: «Мой показывает мне другой путь». Я говорю: «А мой вот этот, давайте повернем туда». Он завершает поездку, говорит: «Все, мы приехали, вы выходите. Вы не будете так со мной разговаривать. Вы мне нагрубили. Что за высокомерный тон, повелительный», - рассказала девушка.

Актриса уточнила, действительно ли он хочет высадить ее с ребенком в дождь на шоссе. Таксист ответил, что ему все равно.