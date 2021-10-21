Волочкову осудили за странного любовника

Счастьем в личной жизни бывшая балерина Анастасия Волочкова хвалится уже много лет. Ее кавалеры сменяют один другого довольно часто, но не каждого звезда готова показать поклонникам.
Едва подписчики личного микроблога Волочковой в «Инстаграме» успели попрощаться с неким Олегом, который демонстрировал для общего с Анастасией фото то часы, то носки, как на его месте оказался новый возлюбленный. Кажется, мужчина воспринимает знаменитость всерьез и совсем не против того, чтобы мир узнал об их романе.
На свежем снимке темноволосый мужчина средних лет вальяжно расположился на диване в гостиной балерины, а Анастасия в ярко-зеленом спортивном костюме закинула на него свои натруженные ноги.
В посте балерина пожаловалась на то, что как только она начинает отношения с каким-то мужчиной, тут же на горизонте появляются его бывшие возлюбленные «со своими дешевыми истериками», которые начинают поливать кавалера грязью. Анастасия пожелала всем злопыхателям заниматься своей жизнью, а обиженным ее нынешним мужчиной дамам дала совет: «Если ваши бывшие приходят ко мне, стоит покопаться в вашей проблеме глубже и не обвинять в этом меня».
Поклонники строят догадки - у кого же Волочкова увела своего Владимира? К слову, новый кавалер балерины понравился не всем. Подписчики призвали звезду присмотреться к избраннику получше, поскольку он показался им неискренним.
«Механик Гаврилов какой-то», «Разве с ней нормальный мужик жить будет? Этот тоже ненадолго», «Надо Владимира на Мальдивы свозить! Он там бывал?», «Настя, размораживаешь ты их что ли? Все одинаковые и всеми ими ты любима и всех их любишь. Забавная женщина», «В смысле «все ваши приходят ко мне»? Вы всех принимаете?», «Настя, он же пьющий, сразу видно. Такие любят одиноких богатых пьющих дамочек. Будьте аккуратней, Настя, собутыльники любят петь про любовь, когда их угощают», - пишут в комментариях.