Волочкову осудили за странного любовника

Счастьем в личной жизни бывшая балерина Анастасия Волочкова хвалится уже много лет. Ее кавалеры сменяют один другого довольно часто, но не каждого звезда готова показать поклонникам.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Vadim Tarakanov/Global Look Press

Едва подписчики личного микроблога Волочковой в «Инстаграме» успели попрощаться с неким Олегом, который демонстрировал для общего с Анастасией фото то часы, то носки, как на его месте оказался новый возлюбленный. Кажется, мужчина воспринимает знаменитость всерьез и совсем не против того, чтобы мир узнал об их романе.

На свежем снимке темноволосый мужчина средних лет вальяжно расположился на диване в гостиной балерины, а Анастасия в ярко-зеленом спортивном костюме закинула на него свои натруженные ноги.

В посте балерина пожаловалась на то, что как только она начинает отношения с каким-то мужчиной, тут же на горизонте появляются его бывшие возлюбленные «со своими дешевыми истериками», которые начинают поливать кавалера грязью. Анастасия пожелала всем злопыхателям заниматься своей жизнью, а обиженным ее нынешним мужчиной дамам дала совет: «Если ваши бывшие приходят ко мне, стоит покопаться в вашей проблеме глубже и не обвинять в этом меня».

Поклонники строят догадки - у кого же Волочкова увела своего Владимира? К слову, новый кавалер балерины понравился не всем. Подписчики призвали звезду присмотреться к избраннику получше, поскольку он показался им неискренним.