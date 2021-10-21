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Администратор Серова рассказал о его состоянии после ковида

Елена Прошина
17 минут назад

Певца Александра Серова выписали из больницы после заражения коронавирусом. Как заявил один из администраторов музыканта в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, в ближайшее время Серов уже окажется дома.

Администратор Серова рассказал о его состоянии после ковида
Фото: ТАССТАСС

«Про него разное писали за последнее время. Но хочу сказать, что Александр Николаевич сегодня выписывается. Все с ним нормально», – сказал собеседник.

Напомним, что Александра Серова госпитализировали в больницу 9 октября. Тогда появилась информация, что 67-летний музыкант находится в очень тяжелом состоянии из-за обширного поражения легких. В частности, продюсер Андрей Разин заявлял, что из-за инфекции у Серова были поражено 80% легких, а на фоне этого развилась дыхательная недостаточность II степени

После этого близкий друг музыканта, продюсер Игорь Крутой обратился к своим поклонникам с призывом молиться за здоровье исполнителя. При этом композитор отметил, что Серов является ярым противником прививок и не стал проходить вакцинацию от коронавируса.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Андрей Разин,Игорь Крутой,
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