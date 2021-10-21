Администратор Серова рассказал о его состоянии после ковида

Певца Александра Серова выписали из больницы после заражения коронавирусом. Как заявил один из администраторов музыканта в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, в ближайшее время Серов уже окажется дома.

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«Про него разное писали за последнее время. Но хочу сказать, что Александр Николаевич сегодня выписывается. Все с ним нормально», – сказал собеседник.

Напомним, что Александра Серова госпитализировали в больницу 9 октября. Тогда появилась информация, что 67-летний музыкант находится в очень тяжелом состоянии из-за обширного поражения легких. В частности, продюсер Андрей Разин заявлял, что из-за инфекции у Серова были поражено 80% легких, а на фоне этого развилась дыхательная недостаточность II степени