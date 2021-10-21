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Mash: отца Юлии Началовой госпитализировали с коронавирусом

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Отца Юлии Началовой Виктора Началова госпитализировали с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Отца Юлии Началовой госпитализировали
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Утверждается, что несколько дней назад у 64-летнего мужчины появились симптомы коронавирусной инфекции: высокая температура, кашель и слабость.

После положительного ПЦР-теста Началов был госпитализирован в московскую больницу с сатурацией 94%. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Официально семья Началова госпитализацию не подтверждала.

Композитор и аранжировщик Виктор Началов до 2019 года продюсировал свою дочь-певицу Юлию Началову.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Причиной смерти певицы врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови после травмы ноги и отказом внутренних органов. 31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.

Ранее сообщалось, что дочь Юлии Началовой сменила имидж и завела блог.

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