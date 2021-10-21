Отца Юлии Началовой госпитализировали

Отца Юлии Началовой Виктора Началова госпитализировали с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Утверждается, что несколько дней назад у 64-летнего мужчины появились симптомы коронавирусной инфекции: высокая температура, кашель и слабость.

После положительного ПЦР-теста Началов был госпитализирован в московскую больницу с сатурацией 94%. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Официально семья Началова госпитализацию не подтверждала.

Композитор и аранжировщик Виктор Началов до 2019 года продюсировал свою дочь-певицу Юлию Началову.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Причиной смерти певицы врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови после травмы ноги и отказом внутренних органов. 31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.